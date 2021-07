Lignano annulla l'Air Show delle Frecce Tricolori

Dopo lo stop di Grado, anche il Comune di Lignano Sabbiadoro decide di annullare l'Air Show delle Frecce Tricolori, in programma il 25 agosto.

La scelta, a malincuore, è maturata d'intesa con l’Aeroclub Friulano e in accordo con la Prefettura di Udine. La recrudescenza della pandemia impone un atteggiamento più prudente sull’organizzazione di eventi molto partecipati, che potrebbero favorire forme incontrollate di assembramento.

"La macchina organizzativa è attiva da mesi per realizzare un evento importante e complesso e gli organizzatori desiderano ringraziare gli Enti che in queste settimane si sono comunque adoperati garantendo la loro disponibilità affinché l’Air Show potesse essere confermato", si legge nella nota ufficiale. "Ci riferiamo in particolar modo alla Prefettura e alla Questura, alle Forze dell’Ordine, all’Aeroclub Italia, a Enac ed Enav, ai Vigili del Fuoco e ai dipendenti del Comune di Lignano. Un particolare ringraziamento va rivolto all’Aeronautica Militare e alla Pattuglia Acrobatica Nazionale che aspettiamo a Lignano nel 2022, confidando in tempi migliori che potranno arrivare solo attraverso la collaborazione di tutti".

“Siamo veramente dispiaciuti nell’aver dovuto annullare questa importante manifestazione, molto attesa nella nostra Città in occasione del 60° anniversario delle Frecce Tricolori, che da sempre hanno segnato un inscindibile legame con la nostra località", commenta il sindaco Luca Fanotto. "Ricordo che il primo spettacolo della Pan su una spiaggia si è tenuto a Lignano e, da sempre, le Frecce nei mesi invernali si allenano nei nostri cieli. In occasione del 55° anniversario, poi, la Pattuglia aveva presentato la nuova figura acrobatica Scintilla Tricolore proprio a Lignano".

"Ringrazio di cuore l’Aeroclub Friulano e tutte le autorità coinvolte per l’impegno e la professionalità dimostrata sino all’ultimo. Per le stesse motivazioni non saremo in grado di garantire nemmeno il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto”, conclude Fanotto.