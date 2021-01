Lignano-Auschwitz-Birkenau, oltre il filo spinato

Continuano gli eventi collegati al diciassettesimo Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, capace di superare nelle scorse settimane le 50 mila visite virtuali all’opera imperniata quest’anno attorno al tema “La Cura. L’Amore. La Speranza.”. Dopo i tanti appuntamenti del periodo natalizio e nell’ambito delle commemorazioni del Giorno della Memoria, sabato 30 gennaio alle 21.00, in diretta dalla tensostruttura che ospita il Presepe, andrà in scena lo spettacolo “Oltre il filo spinato”, parole, testimonianze e canzoni per ricordare. L’evento, organizzato da Arte dietro il filo spinato, Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur e Lignano in Fiore, si svolgerà in diretta e sarà in collegamento con la “Foundation of Memory Sites near Auschwitz-Birkenau”.



Un incontro intensamente poetico che si snoderà tra narrazione e canzoni, per testimoniare la meravigliosa forza della vita e dell’amore, la capacità di sperare oltre ogni speranza, la fede e l’altruismo come estrema resilienza di un’umanità che non ha ceduto alla ferinità del proprio simile, trasformato in belva umana dalla guerra e da un’ideologia perversa. Voce-narrante lungo questo percorso doloroso e insieme catartico sarà Michele Andreola, educatore e guida ufficiale del campo di Auschwitz-Birkenau; personalità di straordinaria empatia e di grandissima competenza, Michele sarà in collegamento con Lignano dalla “Foundation of Memory Sites near Auschwitz-Birkenau”. A Andreola si affiancheranno da Lignano Tony Sette (voce e chitarra), Francesco Zanelli (voce), Gianni Zongaro (chitarra e voce), Cristian Colusso (batteria). L’evento sarà visibile sulle pagine Facebook di Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur e Dietro il filo spinato, e sul canale YouTube di Dietro il filo spinato.



Vi ricordiamo che il Presepe di Sabbia è sempre visitabile virtualmente dal sito www.presepelignano.it e dalla pagina Facebook Associazione dome aghe e savalon d’aur. La 17° edizione dell’opera è organizzata, come di consueto, da Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano e di Lignano Sabbiadoro Gestioni, in collaborazione con Lignano in Fiore Onlus, e con il fondamentale contributo delle associazioni lignanesi.



