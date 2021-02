Lignano avrà un nuovo skatepark

Manca davvero pochissimo all’inizio dei lavori presso L.HUB park Centro Giovani della Città di Lignano Sabbiadoro per la creazione del nuovo Skatepark.

“Lunedì l’area sarà cantierizzata ma, nelle more che inizi questo importante intervento, abbiamo già provveduto a rimuovere le vecchie rampe presenti, così da poter procedere quanto prima con le lavorazioni per la creazione di questa struttura di skateboarding, che diventerà una tra le più innovative a livello nazionale” illustra il Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Alessandro Marosa.

“Questo sarà il luogo ideale per la pratica di questo coinvolgente sport che, tra l’altro, avrebbe già dovuto debuttare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, poi rimandate a questo 2021 – prosegue Marosa -. Nell'area è molto attiva l’Asd Thankyouskateboarding, iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Lignano e che insegna ai nostri ragazzi, sempre più numerosi, questo sport. Colgo questa occasione per ringraziarli per l’impegno profuso in tutte le loro attività di insegnamento e divulgazione”.

L’appalto dei lavori è stato assegnato all’impresa Costruzioni Cicuttin S.r.l. e l’intero quadro economico dell’intervento chiude a 390 mila euro. I lavori saranno completati per la prossima stagione turistica.