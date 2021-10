Lignano Banda Larga alla Startup Marathon

C’è anche Lignano Banda Larga, l’operatore di telecomunicazioni di Lignano Sabbiadoro che ha cablato la cittadina balneare con 52 chilometri di fibra e, assieme al partner tecnologico Irideos, la sta portando anche a Bibione, nell’elenco delle società ammesse di diritto alla seconda edizione della Startup Marathon in programma in streaming per giovedì 21 ottobre, all’interno di Digital Meet la più importante manifestazione di alfabetizzazione digitale in Italia.

Evento promosso da UniCredit, Area Science Park, Fondazione Comunica, e Digitalmeet, con il patrocinio del Ministero dell’Innovazione, la maratona ha per protagoniste le migliori Startup/PMI innovative e si rivolge a incubatori, parchi scientifici e tecnologici, università per valorizzare la fase iniziale dell’attività di un’azienda, favorire l’avvio di collaborazioni e attrarre investimenti.

Le realtà innovative proposte e poi selezionate, saranno accompagnate in un percorso virtuoso di sviluppo, orientato alla ricerca di incarichi e allo sviluppo di prodotti e servizi in grado di generare fatturato e occupazione.

Nella foto il vicepresidente, Andrea Magro