Lignano conferma l'organizzazione dei Centri estivi

È da oltre tre decenni che il Comune di Lignano Sabbiadoro organizza i centri estivi per bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con l’intento di offrire delle occasioni ricreative e, contemporaneamente, educative, venendo incontro anche alle esigenze di sostegno delle famiglie impegnate al lavoro.

Quest’anno, dopo il periodo di lockdown, l’Amministrazione comunale ha ritenuto particolarmente importante proporre occasioni di aggregazione, per garantire ai bambini il diritto al gioco e alla socialità, oltre che favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per i genitori. L’organizzazione - al via da lunedì 29 giugno - dovrà necessariamente essere in parte differente da quanto avvenuto negli anni scorsi, per adeguarsi alle prescrizioni relative all’emergenza Covid-19, dettate dalle Linee Guida nazionali e regionali.

“Nonostante le grandi difficoltà del periodo", commenta l’Assessore alla Cultura Ada Iuri, "abbiamo fatto di tutto affinché i Centri Estivi si tenessero anche quest’anno. Riteniamo di fondamentale importanza, soprattutto per i bambini e i ragazzi, questo momento di crescita. Fino al 29 agosto i bambini potranno così stare insieme e condividere i giochi e le sensazioni”.

L’Amministrazione ha fatto un grande sforzo per garantire lo stesso servizio dell’anno scorso, rivolto a tutti i bambini e ai ragazzi residenti o non. Saranno, infatti, attivati per ogni turno settimanale un massimo di 35 posti circa per bimbi dell'asilo e 56 posti circa per primaria e secondaria di primo grado.

In accordo con le raccomandazioni delle Linee Guida, sono stati individuati i criteri per definire le priorità d’accesso in caso di esubero delle domande.

I centri estivi saranno attivi dal lunedì al venerdì (con possibilità di apertura anche al sabato), salle 8.30 alle 17 (pre-accoglienza dalle 8 solo se motivata da serie esigenze lavorative), con possibilità di una prima uscita alle 13.30. Si terranno negli spazi della Scuola Primaria di Lignano, con organizzazione differenziata per il gruppo di bambini 3-5 anni (con rapporto 1:5 tra operatori e bambini), quello tra i 6 e gli 11 anni (con rapporto 1:7 tra operatori e bambini) e quello dei ragazzi di 12-13 anni (con rapporto 1:10). Salvo maltempo, le attività saranno organizzate all’aperto, dividendo i gruppi tra l’ampio giardino della Scuola Primaria di Via Annia, la spiaggia e i vari parchi cittadini, come il Parco Hemingway.

Le iscrizioni per il periodo di luglio si sono chiuse il 24 giugno, riscuotendo un notevole successo, ma rimangono disponibili alcuni posti per il mese di agosto. È inoltre possibile usufruire del Bonus baby-sitting e centri estivi (emergenza Covid-19) fornito dall’Inps. Infatti, dal 19 maggio, il D.L. 34/2020 (“decreto Rilancio”), all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

È possibile effettuare l’iscrizione attraverso il sito web del Comune di Lignano Sabbiadoro. Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune al numero 0431/409144.

In virtù del sostegno del Comune, e a seguito del rinnovo della relativa Convenzione, è stato attivato anche il Centro estivo della Scuola paritaria Andretta. Anche in questo caso sono ancora disponibili dei posti. Per ogni info, dubbio o chiarimento i genitori possono contattare l'indirizzo estatebambinilignano@gmail.com e saranno ricontattati.