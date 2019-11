Lignano contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che il Comune di Lignano Sabbiadoro ricorderà con una serie di iniziative di sensibilizzazione a partire da sabato 16 Novembre. .



L’Amministrazione comunale, con fondi propri, sosterrà la terza edizione di 'Se questo è amore..' che si intreccerà con altre attività proposte in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini del 20 novembre.



Il tavolo di lavoro vede coinvolta tutta la Comunità: la Biblioteca e il Cinema City (che hanno proposto la proiezione del film “Nome di donna” di Marco Tullio Giordana, lo spettacolo teatrale per i bambini “Malala” e lo spettacolo teatrale per tutta la cittadinanza “Traviata l’intelligenza del cuore” di e con Lella Costa), l’Associazione Nordic Walking Lignano (per l’organizzazione della camminata “A passo di donna”), l’Associazione Lignano Arte (per l’organizzazione della mostra artistica “Dagli occhi delle donne”), l’Associazione “Sorridi ancora” di Latisana, partner del progetto (da anni impegnata sul territorio a sostegno delle donne vittime di violenza), il Centro Giovani, la Consulta dei Giovani, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Gruppo Alpini Lignano, il giovane grafico lignanese Alessandro Sutto (che ha confermato la disponibilità per coordinare l’immagine grafica delle iniziative) e moltissimi altri cittadini.