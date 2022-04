Lignano e i rifiuti, i giovani scendono in campo

Ridurre lo spreco degli alimenti, limitare gli acquisti di prodotti usa e getta, utilizzare di più l’acqua pubblica e gestire correttamente il rifiuto biodegradabile. Sono gli obiettivi affidati agli studenti delle scuole medie di Lignano Sabbiadoro attraverso un progetto che vede come 'tutor ispiratori' la Regione, l’Amministrazione comunale e l’Università di Udine e che si concretizzerà già il 14 aprile con la valutazione delle proposte sviluppate dai giovani.

Essendo una località turistica, il tema dei rifiuti per Lignano risulta cruciale, motivo per cui il progetto vede coinvolti anche gli operatori economici del territorio, quali Consorzio Lignano Holiday, Confcommercio, Lignano Sabbiadoro Gestioni e MTF.

La scelta di uno slogan e di un logotipo, entrambi realizzati dai giovani lignanesi, guiderà così la nuova campagna di educazione e sensibilizzazione per ridurre la produzione di rifiuti, invitando cittadini e turisti a un modello di fruizione sostenibile della località, responsabile e rispettoso.

Gli elaborati, come detto, saranno valutati giovedì 14 aprile da una commissione composta da insegnanti e rappresentanti di ogni ente e istituzione coinvolti. Il logotipo e lo slogan che vinceranno saranno inseriti su poster e locandine da distribuire alle strutture alberghiere, agenzie immobiliari e turistiche, bar e ristoranti, e diffusi anche in formato digitale.

"Ragazzi educati e adulti responsabili possono dare un contributo concreto a un servizio molto complesso, come quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti", commenta l’assessore all’ambiente di Lignano, Paolo Ciubej. "Non c’è provvedimento dall’alto che possa prescindere da una cultura del rispetto e dalla consapevolezza che i propri comportamenti sono condizionanti".

Ulteriori azioni previste dal progetto riguardano la realizzazione di giornate “didattiche” con volontari che spiegheranno – a scuola, sul territorio e verso i turisti – il corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori appositi.

Soddisfatti anche gli operatori: "Con piacere siamo stati coinvolti in questa importante iniziativa e siamo riusciti, grazie alla consueta buona interlocuzione, a far partire il progetto in tempi rapidi, siamo certi che tutta la città ne trarrà vantaggio" ha dichiarato Enrico Guerin, presidente di Confcommercio Lignano.