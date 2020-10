Lignano, ecco il progetto per via Lagunare

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro ha adottato il progetto definitivo per la realizzazione del primo lotto delle opere di manutenzione straordinaria e il rifacimento della viabilità di via Lagunare.

Oltre ai lavori che saranno eseguiti in questa storica arteria, è stata prevista la manutenzione straordinaria e la riqualificazione delle vie adiacenti, del parcheggio di Porto Casoni, compresa la realizzazione di un corpo servizi.

Il progetto è stato predisposto dall’RTP formato dallo Studio Novarin (mandataria), da Runcio Associati (mandante), dal Geol. Davide Seravalli (mandante), e dall’Ing. Eros Allone (mandante), per un importo complessivo di 1.300.000 euro.

“Questo intervento è un ulteriore passo verso la realizzazione di un essenziale punto del programma di mandato ma, soprattutto, un’importante occasione per la riqualificazione dell’intera Città di Lignano”, commenta il sindaco Luca Fanotto. “Siamo davvero soddisfatti di poter procedere a ritmi sostenuti ora verso il progetto esecutivo, che sarà pronto in breve tempo per poter così appaltare i lavori entro l’anno”.