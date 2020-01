Lignano, oltre 50mila visitatori per il Presepe di sabbia

È stato senz’altro un Natale da ricordare quello che ha visto protagonista il grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, opera giunta alla 16esima edizione, fra le attività di punta del programma dei festeggiamenti del “Natale d’A…mare” di Lignano.

Già al 6 gennaio le presenze registrate nella tensostruttura adiacente alla Terrazza a Mare avevano superato le 50mila unità, una cifra davvero ragguardevole per quella che è diventata a tutti gli effetti un’attrazione simbolo del Natale del Friuli Venezia Giulia e non solo.

Già perché buona parte dei visitatori provengono da fuori regione e dall’estero, da Austria e Slovenia – ma anche Croazia e Ungheria – su tutte, per una percentuale di stranieri che si aggira intorno al 25 per cento. Un successo clamoroso per tutta la comunità di Lignano, che vede la località balneare confermarsi come punto di riferimento del turismo a Nordest anche nella stagione invernale.

“Siamo veramente soddisfatti per quello che è un grande risultato di tutta la città – ha commentato il Presidente dell’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, Mario Montrone – e per prima cosa mi preme ringraziare le istituzioni, la Lisagest, le associazioni e i tanti volontari che hanno permesso la realizzazione di tutto questo grazie al loro impegno e alla loro passione”.

Il tema scelto per l’edizione 2019 è stato quello della Genesi e della Creazione del mondo, reso su sabbia, senza l’ausilio di alcun collante o sostanza chimica, grazie al talento dell’equipe di artisti internazionali dell’Accademia della Sabbia, composta da Irina Sokolova (Russia), Charlotte Kostner (Olanda) ed Eda Kaytan (Turchia), capitanate dal maestro scultore Antonio Molin, per la direzione artistica di Patrizia Comuzzi.

La qualità delle opere e l’appropriatezza del tema sono state confermate dall’unanime giudizio del pubblico, che ha lasciato centinaia di messaggi sul libro presenze e migliaia di colorati biglietti di auguri appesi ai rami dell tradizionale Albero di Yule.

Per chi ancora non ha avuto modo di visitare l’opera non c’è motivo di preoccupazione; il Presepe rimarrà, infatti, visitabile tutti i fine settimana fino al 2 febbraio con il seguente orario: sabato dalle 14 alle 18 e domenica con orario continuato dalle 10 alle 18. Tutte le informazioni su www.presepelignano.it, www.lignanosabbiadoro.com e sulla pagina Facebook Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur.

Il 16esimo Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro è organizzato da è organizzato dall’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano, in collaborazione con Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni, Consorzio Spiaggia Viva, Consorzio Holiday Vacanze, Consorzio Marine Lignano, Consorzio 6 Parchi e con il fondamentale contributo delle associazioni lignanesi.