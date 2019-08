Lignano Pineta presenta l'Incendio del mare

E’ uno spettacolo che emoziona sempre: il riverbero di luci e colori sul mare, mentre il cielo di Lignano si illumina, per quello che ormai è l’evento clou dell’estate in Riviera, atteso da migliaia di persone. Fuochi pirotecnici lanciati dal Pontile di Pineta e da zattere galleggianti ormeggiate a 300 metri dalla spiaggia, “duettano” fra loro per l’Incendio del Mare, l’appuntamento divenuto ormai il simbolo della località di Lignano.



Uno show dall’atmosfera magica, giunto ormai alla 25esima edizione, in programma per venerdì 16 agosto dalle 23.30, preceduto da uno spettacolo musicale in piazza Marcello D’Olivo alle 21.30, con l’intento di replicare il grande successo dell’anno scorso con la partecipazione di oltre 50 mila persone, rapite ad ammirare la danza dei fuochi a ritmo di musica: i ventagli dorati, lo sbarco dei marines, la nuvola d’argento, oltre ai tradizionali fantasmini, ai fuochi-paracadute, all’effetto guerriglia, tutto frutto dell’estro e della regia del mago dei fuochi, Ciro Manfredonia, coreografo dell’Incendio del Mare, ideato nel 1995 assieme all’allora presidente della società Lignano Pineta, Renzo Ardito.

Anche per l’edizione 2019 sono oltre 200 gli operatori di Lignano che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo che la notte del 16 agosto sarà visibile dalla spiaggia e dalla passeggiata sopraelevata di Pineta.



