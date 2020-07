Lignano premia le attività 'a misura per chi lavora'

Anche per la stagione turistica 2020, il Comune di Lignano Sabbiadoro ha assegnato il logo “Lignano for workers. Lignano per chi lavora” alle strutture turistiche che si sono distinte per l’attenzione al benessere dei propri dipendenti.

“Consapevole delle gravi difficoltà che l’emergenza Covid-19 ha comportato per gli operatori del territorio – dice l’Assessore alle Pari Opportunità Marina Bidin – a maggior ragione il Comune vuole ringraziare chi ha dimostrato di continuare a credere nella cura per il benessere lavorativo dei dipendenti come strumento fondamentale per attrarre e trattenere in azienda persone di valore e migliorare quindi il servizio per i clienti che scelgono di passare le vacanze nel nostro territorio”.

Il logo premia, infatti, le aziende che dedicano una particolare attenzione ai propri dipendenti, attraverso iniziative di carattere formativo e organizzativo, e servizi volti a migliorare la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Nel 2020 il logo è stato riconfermato a cinque realtà virtuose, ovvero Camping Sabbiadoro e Hotel Adria (Silver) e a Hotel Arizona, Hotel Colorado e Tendabar snc (Gold), a cui si sono aggiunte due new entry di Livello Silver: Lignano Pineta SpA e Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA, alle quali oggi l'assessore Bidin ha consegnato il logo in Municipio.

“Lignano per chi lavora” è nato nell’ambito del Progetto Arianna, cofinanziato da Comune di Lignano e Regione nell’ambito delle misure per le pari opportunità di genere, allo scopo di migliorare la qualità della vita di chi lavora nel comparto turistico e offrire alle realtà economiche lignanesi e all’intera destinazione turistica un ulteriore strumento di promozione e attrattività.