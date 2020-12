Lignano premia tre pionieri della città

Nei giorni scorsi, il Comune di Lignano Sabbiadoro ha voluto premiare alcuni protagonisti della sua storia, persone che si sono contraddistinte per aver riversato un grande impegno per il consolidamento della collettività e la valorizzazione della città, sotto vari aspetti.

Il primo riconoscimento è stato assegnato a Giovanni Samassa, per aver contribuito alla ricerca e alla realizzazione di opere che hanno favorito lo sviluppo urbanistico. Il secondo è stato assegnato a Ferdinando Scudiero, per la costante attività di solidarietà, volontariato, impegno sportivo e per la valorizzazione delle realtà giovanili.

Il terzo è stato invece assegnato a Luigi Paderni, per il lungo impegno fotografico profuso nella valorizzazione del territorio e per la partecipazione attiva in difesa del nostro mare.

“Sono lieto di conferire un meritato riconoscimento a dei cittadini lignanesi che in vari ambiti hanno apportato un fondamentale contributo per rendere Lignano Sabbiadoro la grande Città che oggi conosciamo” ha affermato il Sindaco Luca Fanotto.