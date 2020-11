Lignano Sabbiadoro fa il pieno

Con la domenica soleggiata, le temperature miti e le chiusure dei centri commerciali, oggi Lignano Sabbiadoro ha fatto il pieno di presenze come se fosse una giornata estiva.

A novembre non si erano mai visti i parcheggi tutti esauriti. In tanti hanno raggiunto la località balneare per passeggiare in spiaggia e stare il più possibile all’aria aperta.

Solitamente nel mese di novembre Lignano è quasi deserta ma oggi bar e ristoranti sono stati presi d’assalto per l’ora di pranzo, con code per entrare nelle poche attività aperte. Anche i negozi di abbigliamento hanno lavorato più del solito.

In particolare, friulani e veneti hanno fatto acquisti, per una giornata di shopping che, viste le presenze, può essere equiparata a una domenica d'inizio stagione estiva.