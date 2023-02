Lignano, sale l'attesa per la Biker Fest

La Biker Fest International celebra nel 2023 la sua 37esima edizione dal 18 al 21 maggio a Lignano Sabbiadoro, confermandosi “the Most Famous European Biker Beach”.

E' l’evento Custom che, ormai da decenni, chiama a raccolta centinaia di migliaia di appassionati ed è l’occasione giusta per proporre agli ospiti i migliori preparatori internazionali di moto personalizzate. La splendida località di mare friulana rinnova l’ospitalità, in una delle spiagge più belle e amate dai turisti, nonché il posto ideale per godersi uno dei primi weekend di sole e profumo di salsedine.

Una delle caratteristiche insormontabili dell’evento outdoor più grande d’Europa, è l’ingresso gratuito in tutte le cinque aree cittadine della kermesse. Le diverse location permettono a tutti di osservare e vivere al meglio le particolarità e le attrattività proposte: la dinamicità e la fluidità dell’evento ne sono infatti uno dei punti di forza. L’evento è pioniere e pilastro della cultura Custom nel Bel Paese e in Europa, portando a conoscere ai più un settore dai colori vivi e dai pensieri vivaci: quello del movimento Custom e Biker, legati assieme da un decennale patto di sangue.

Pietra miliare il Custom Bike Show più 'vecchio' in Europa (dal 1987), l’esclusività dell’unica data del Campionato Custom Bike Show Amd in Italia e la finale delle 15 date del Campionato Custom Bike Show Italian Motorcycle Championship, dove si espongono le moto più belle e uniche del Continente. I premi in palio raggiungono un montepremi di 10.000 euro con 4 rimborsi spesa da mille euro.

La Biker Fest è anche il bacino delle numerose offerte ripresentate da diversi anni: una vasta area di 7 Km dedicata all’Off Road, i Moto Tours per scoprire le bellezze che regala il Fvg, i viaggi intercontinentali dei Globe Trotters, le esibizioni e tour in Fuori Strada, i Demo Ride con la presenza Ufficiale delle più importanti Case Moto… e ancora musica rock con oltre 12 concerti, il Pin Up Contest con le infuocate performer e molto altro, come ad esempio 15 cucine etniche diverse, per assecondare tutti i gusti; culturali, sportivi, ma anche culinari.

La Zona Stadio rimane determinante per i Test Ride, che hanno raggiunto quota 4.000 nella scorsa edizione, con le Case Moto Ufficiali che annualmente portano in prova gratuita tutti i nuovi modelli.

Ad assecondare la grande passione per i motori arrivano inoltre i rombanti V8, che si riuniscono alla 28° U.S. Car Reunion (è il più storico raduno italiano di auto Made in Usa), decretando il gran finale della kermesse e portando a radunarsi sulle strade di Lignano ben 400 esemplari, con i loro particolari stilistici unici in base alle decadi costruttive, e le loro spettacolari caratteristiche.

All’insegna della nuova mobilità, l’area e-Mobility Village ripropone il settore dell’elettrico dando la possibilità ai partecipanti di testare gratuitamente i veicoli a 2 e 4 ruote elettrici e ibridi di ogni genere, partendo dai monopattini, passando per l’e-bike, gli scooter e le moto. Insomma un ventaglio di spettacoli da non perdere alla 37esima edizione della Biker Fest International.