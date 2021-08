Lignano saluta il Comandante dei Vigili del Fuoco Alberto Maiolo

La Città saluta il Comandante uscente dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Udine, Alberto Maiolo e per farlo il Sindaco, Luca Fanotto, quest'oggi lo ha ricevuto presso la sede comunale. Il 2 settembre, il Comandante Maiolo, lascerà Udine per prendere servizio presso il Comando di Treviso.



In questa occasione, il Primo Cittadino lignanese ha voluto esternare tutta la riconoscenza per la preziosa e fondamentale collaborazione intrattenuta con la Città durante questi 4 anni: "Saluto e ringrazio il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Alberto Maiolo, per tutto ciò che ha fatto per la nostra Città. In particolare, ricordo che proprio quest'anno abbiamo sottoscritto assieme la convenzione per la progettazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Lignano Sabbiadoro".



"Un intervento molto atteso e necessario al fine di adeguare l’attuale sede alle mutate esigenze operative, garantendone una maggiore efficienza e funzionalità, i cui lavori inizieranno a breve, per un importo complessivo di 680 mila euro - prosegue Fanotto -. Uno dei tanti risultati ottenuti lavorando assieme in questi anni. Come ricordo i concerti allo Stadio Teghil e il concerto di Jovanotti nella spiaggia di GE.TUR, primo in Italia e che ha funto da modello organizzativo per tutte le tappe successive del tour. Desidero quindi ringraziare di cuore ancora una volta il Comandante Maiolo per la sua grande professionalità, competenza e disponibilità sempre manifestata e all'attenzione riservata al nostro Comune in molteplici occasioni e gli auguro buon lavoro per il suo nuovo incarico”.