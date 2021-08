Lignano, scenario spettrale all'ex Mirò

Dalla musica delle sue numerose sale a tema, al silenzio spettrale. E' questo lo scenario post-apocalittico, alla 'Chernobyl', immortalato a inizio agosto all'interno dell'ex discoteca Mirò, una delle mete preferite tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio dal 'popolo della notte' che frequentava la località balneare friulana.

Il Mirò, per 14 anni gestito dalla famiglia Battistella, offriva una scelta di piste variegate, dalla musica commerciale alla dance, passando per la chill out. La discoteca ha poi terminato la sua attività al termine della stagione estiva 2010. Dopo 11 anni, qualcuno è riuscito a entrare nel grande plesso di via della Vigna 1, fotografando ciò che rimane, tra ruggine, polvere e vegetazione. Le immagini sono state condivise dalla pagina Facebook 'I Luoghi dell'abbandono'.