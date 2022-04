Lignano, terminati i lavori al centro anziani

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria della “Residenza sociale per anziani” di via Mezzasacca, la struttura di accoglienza dedicata alle persone anziane e per la quale l’amministrazione comunale ha messo a disposizione anche il Servizio di Assistenza Domiciliare.



La Città di Lignano Sabbiadoro ha investito 260 mila euro per l’intervento che ha riguardato i 15 monolocali presenti nella struttura. I lavori, iniziati nel 2018, hanno riguardato sia aspetti di sicurezza, sia aspetti di ammodernamento, a cominciare dal totale rifacimento dei controsoffitti, dell’impermeabilizzazioni dei locali interrati e delle pitture esterne.



Nell’ottica di rendere più sicura la struttura si è provveduto alla sostituzione dei serramenti d’ingresso, alla riparazione delle porzioni in calcestruzzo ammalorato e al rinnovo verniciatura parapetti terrazze esterne e della pavimentazione. Infine, sono state sostituite in questi anni tutte le cucine presenti nelle abitazioni e molti degli arredi presenti.



Si è dimostrata una soluzione vincente il servizio di assistenza promosso dal Comune: «Lo sportello d’ascolto, aperto nella residenza, ha permesso di stabilire tra amministrazione comunale e inquilini un contatto diretto, a vantaggio di questi ultimi e alla soluzione dei loro problemi» ha commentato Anna Maria Beninati, consigliere comunale della Città di Lignano Sabbiadoro. «Le persone che risiedono qui, grazie alla solidarietà che si è stabilita fra di loro e alla presenza in loco delle operatrici del SAD, vivono più sereni e sono meno esposti ai rischi del vivere da soli».Sempre nell’ottica di garantire la sicurezza per le attività della terza età, il Comune era già intervenuto con un investimento di 48.800 euro per alcuni lavori di manutenzione straordinaria – come, ad esempio, il risanamento dello scantinato e il rinnovo della pavimentazione – nei locali destinati alla sede dell’ALAP – Associazione Lignanese Anziani e Pensionati – di via Arcobaleno, dove si riuniscono anziani e pensionati.