Limitazioni agli uffici Passaporti

Con riferimento alle direttive adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, si comunica che, a partire da oggi 11 marzo e fino al 3 aprile 2020 le istanze relative all'ufficio passaporti, armi e licenze della Questura di Pordenone verranno ricevute solo per i casi di comprovata urgenza legata ai motivi di lavoro, salute, necessità previsti dalla normativa entrata in vigore.



Queste disposizioni valgono anche per gli appuntamenti già presi sul portale che, quindi, in mancanza della prova dell'urgenza, saranno rinviati dopo il 3 aprile con fissazione di altra data o con l'ordinaria ricezione di sportello. Gli uffici rimangono a disposizione per ogni chiarimento, utilizzando i canali consueti (pec, mail, telefono).