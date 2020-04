Lions Club Tarcento, è il momento della solidarietà

Si è svolta, in Villa Pontoni a Tarcento, una breve cerimonia che continua la collaborazione fra il Servizio Sociale dei Comuni di Ambito Distrettuale del Tarcentino, rappresentato da Marina Mansutti ed il Lions Club Tarcento, presidente Luciano Filippo.

Alla presenza del vice sindaco Luca Toso e dell'assessore Donatella Prando, sono stati consegnati 40 pacchi alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà.

Con le stesse finalità, a Tricesimo, alla presenza del vice sindaco Renato Barbalace, sono stati consegnati 25 pacchi alimentari.

Inoltre, tramite la Protezione Civile, sono state consegnate 400 mascherine sanitarie a Tricesimo e n. 600 mascherine a Tarcento.

E' questo il momento della solidarietà e della vicinanza a chi ha maggiormente bisogno, ed il Lions Club Tarcento, seguendo il motto "dove c'è un bisogno ...lì c'è un Lion" si è attivato da subito sul territorio per dare sostegno alla comunità.