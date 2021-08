Livree celebrative per i 60 anni delle Frecce Tricolori

Giovedì 2 settembre, alle 10, apriranno le prenotazioni per l'attesissimo Air Show delle Frecce Tricolori, in programma a Rivolto il 18 e 19 settembre. A causa dell'emergenza Covid il numero di persone che potrà accedere alla Base aerea sarà contingentato, quindi è obbligatorio prenotarsi.

Un evento molto atteso, soprattutto perché nel 2020 è saltato il tradizionale appuntamento con la Pan e i festeggiamenti per il 60esimo anno di fondazione e quest'anno non si sono svolti gli Air Show inizialmente programmati nelle località di mare della regione.

Insomma, il pubblico è a digiuno delle acrobazie aeree della formazione tricolore e di certo parteciperà numeroso alla manifestazione aerea che prevede, oltre all'esibizione di vari assetti della Forza Armata, anche la partecipazione di pattuglie estere dell'area europea.



#FrecceTricolori60✈️🇮🇹👨🏻‍✈️

Le livree celebrative dei velivoli MB.339PAN che renderanno ancora più affascinante il volo in formazione dei Pony durante le celebrazioni del 60° anniversario delle #FrecceTricolori in programma i prossimi 18 e 19.09 #AeronauticaMilitare #SpecialColor pic.twitter.com/vLpJPVnGcP — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) August 31, 2021

Nell'attesa di poter rivedere finalmente in volo le Frecce Tricolori,sfoggeranno nella due giorni di festa. Livree che erano state presentate lo scorso mese di maggio per celebrare i 60 anni della formazione e che raccontano le tappe dell'attività della Pan. Le grafiche sono disegnate sugli impennaggi di coda e sui lati della fusoliera e rappresentano gli emblemi e le denominazioni delle Pattuglie dei diversi Reparti Operativi dell'Aeronautica Militare che negli anni '50, prima della costituzione della Pan, si alternarono nel compito di rappresentanza poi assegnato al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.Una raffigura Gaetano Farina, comandante della Pan, ed è il logo ufficiale scelto per la celebrazione del 60° anniversario; poi ci sono i simboli del Cavallino Rampante, i Getti Tonanti, le Tigri Bianche, i Diavoli Rossi e i Lanceri Neri.Le livree sono opera dell'che si è ispirato agli emblemi delle pattuglie acrobatiche che hanno preceduto le Frecce Tricolori. Insomma, un omaggio alle radici e al passato di una formazione apprezzata in tutto il mondo, fiore all'occhiello dell'Aeronautica Militare.

Formazione

Confermate le posizioni chiave di “Capo Formazione” (Pony 1), “1° Fanalino” (Pony 6) e “Solista” (Pony 10) rispettivamente al Maggiore Stefano Vit, al Maggiore Franco Paolo Marocco e al Maggiore Massimiliano Salvatore. Novità della Formazione Pan per il 2021, il Capitano Alessandro Sommariva, ligure di Genova e pilota di Eurofighter proveniente dal 4° Stormo di Grosseto, base della Difesa Aerea: a lui sarà assegnata la posizione di Pony n° 9.