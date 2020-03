Lo Sbaracco a Pordenone si farà

Lo Sbaracco si farà. L’Associazione Sviluppo & Territorio conferma “Il saldo dei saldi”, già rinviato il 29 febbraio a causa del coronavirus, si terrà sabato 7 marzo. Si tratta di una vendita promozionale all’interno dei negozi del centro storico di Pordenone. Alcuni attività esporranno la merce esternamente ma gli acquisti verranno realizzati all’interno dei locali. Gli esercizi commerciali hanno ricevuto da parte di Confcommercio Imprese per l’Italia Pordenone le adeguate istruzioni sulle misure igienico sanitarie come dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 marzo e si raccomanda che tali istruzioni vengano rese visibili in tutti i punti vendita. Ci potranno essere limitazioni di accesso per impedire affollamenti, ma sempre nell’intento di preservare la salute pubblica. Lo Sbaracco dei prodotti di promozione dei negozi di Pordenone risulta essere conforme alle prescrizioni e per questo, l’Ascom Confcommercio ringrazia la Prefettura e la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia con i quali sono atte verificati alcuni aspetti organizzativi. Il presidente di Sviluppo e Territorio, Alberto Marchiori, auspica che tale iniziativa commerciale possa dare un po’ di ossigeno alle attività commerciali in questo particolare momento e stemperi le preoccupazione delle famiglie.