Lo Spirito del Natale nelle primarie, vince la De Amicis di Pordenone

La scuola primaria “Edmundo De Amicis” di Pordenone ha vinto, nella sua categoria, il premio speciale “Lo spirito del Natale”, iniziativa promossa dalla nostra testata in collaborazione con il Comitato regionale Unpli, che con il concorso “Emozioni di Natale” ha voluto dare continuità, anche nel pieno della pandemia, al tradizionale appuntamento con il concorso presepiale negli istituti del Friuli Venezia Giulia.

Tantissimi i voti giunti in redazione, 36.566, espressi sia con i coupon pubblicati sul settimanale sia attraverso la piattaforma web del nostro sito, che sono andati alle 11 opere in gara.

Con 17.524 preferenze ha vinto la scuola che si trova in via Udine, nel capoluogo del Friuli occidentale, a cui andrà in premio materiale scolastico offerto dalla nostra testata. In seconda posizione sempre una scuola primaria di Pordenone: si tratta della IV Novembre che ha totalizzato 17.158 preferenze. In terza posizione la piccola scuola di Sauris con 425 voti.

L’opera della primaria “De Amicis” premiata è un libro digitale sulle emozioni del Natale. Il tutto è iniziato con un brainstorming con i bambini su cosa fosse per loro il Natale, come lo vivono solitamente e come pensavano che potesse essere nell’anno della pandemia. Per farlo i bambini si sono confrontati su questa tematica attraverso un incontro sulla piattaforma Meet. Dopo aver raccolto tutte le loro riflessioni e i loro pensieri, è stato chiesto di trovare una soluzione per poter essere comunque vicini, anche se non fisicamente, alle persone durante un Natale ‘diverso’.

Dalle loro dolci parole e dai loro cuori immensi è nato il Postino Origami, che leggero passa di casa in casa a ritirare i pacchi con i doni preparati dai bambini per poi consegnarli alle persone care.

“La scuola, quest’anno – spiegano le insegnanti - si trova a dover affrontare il difficile compito di sottolineare l’importanza del creare relazioni significative tra i pari e con gli adulti, nonostante tutte le limitazioni previste dalle norme di sicurezza. Le festività natalizie e la partecipazione al concorso sono state occasione di profonda riflessione per le nostre classi. La frase ‘l’amore vince sopra ogni cosa’ trova il suo significato più pieno proprio nei momenti più difficili".

"I bambini hanno trovato immediatamente una soluzione su come vivere il Natale in pienezza, per renderlo occasione di relazione, nonostante il distanziamento e le limitazioni: prendersi cura gli uni degli altri per poter così costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Le parole di solidarietà che loro hanno pronunciato inconsapevolmente, come: amore, pace, speranza, esprimono concretamente l’amore per l’altro, non come un sentimento vago, ma come determinazione ferma e perseverante a impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno; proposito – concludono le maestre - di cui ognuno di loro si sente veramente responsabile”.