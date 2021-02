Lo Spirito del Natale nelle scuole dell'infanzia, vince Ragogna

La scuola dell’infanzia di Ragogna ha vinto, nella sua categoria, il concorso “Lo spirito del Natale”, iniziativa multimediale promossa dalla nostra testata in collaborazione con il Comitato regionale Unpli, che ha voluto dare continuità anche nel pieno della pandemia al tradizionale appuntamento con il concorso presepiale negli istituti del Friuli Venezia Giulia.

Tantissimi i voti espressi, 34.396 sommando i coupon pubblicati sul settimanale e i 'mi plas' attraverso il nostro sito, che sono andati ai 19 lavori in gara. Con 18.361 preferenze ha così vinto la scuola dell’infanzia di Ragogna, a cui andrà in premio materiale scolastico offerto dal nostro giornale, seguita da quella di Attimis (6.563 voti) e da quella di Cordovano (5.324).

“Al rientro a scuola dopo il lockdown – spiegano le insegnanti di Ragogna - è stata un’emozione constatare che i bambini erano super entusiasti di ritrovare amici e maestre. Ci siamo rese conto che questo periodo ‘sospeso’ non tutti i bambini lo avevano vissuto serenamente”.

Ed è per questo che le insegnanti hanno pensato a un percorso educativo didattico dal titolo “Tutto andrà bene!… giochiamo con le emozioni”. Le attività sono state incentrate sul tema dei sentimenti, con l’obiettivo di dare ai bambini la possibilità di riconoscere le proprie emozioni, nominarle, esprimerle e, infine, trovare delle strategie per saperle affrontare in maniera serena e corretta.

“Nel periodo natalizio – continuano le maestre - le attività si sono incentrate sul sentimento della gioia e dell’allegria. Il girotondo, gioco di amicizia e fratellanza, è da sempre un’attività gradita e vissuta con entusiasmo dai bimbi. Abbiamo così chiesto: e se facessimo un girotondo per accogliere Gesù che nasce?".

"Con danze e canti in girotondo abbiamo festeggiato il Natale e nel laboratorio artistico i piccoli hanno osservato il quadro di Matisse ‘La danza’ che hanno subito associato al loro gioco preferito. E così con carta, colori, forbici, colla e con l’immensa creatività che caratterizza i bambini di questa età, anche noi abbiamo realizzato la ‘nostra danza’ per festeggiare la gioia di essere a scuola con gli amici e la gioia sulla terra per la nascita di Gesù Bambino".

"Genitori, parenti degli alunni e la comunità di Ragogna ci hanno sostenuto in questo concorso rafforzando il legame della scuola con le famiglie e il territorio. E i bambini? E noi maestre? Super felici per il risultato raggiunto!”.

La prossima settimana, alla fine del periodo di votazione, sarà annunciata la scuola vincitrice nella categoria primarie.