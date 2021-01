Lo spirito del Natale, vittoria per Forgaria

L’albero di Cornino, con le damigiane illuminate al posto delle palle, ha ricevuto il maggior numero di voti da parte dei lettori (ben 13.458!) nel concorso “Lo spirito del Natale” ideato dalla nostra testata in accordo con l’Unpli regionale.

“Un bellissimo riconoscimento del lavoro fatto dall’Associazione per Cornino, che si è impegnata tantissimo - conferma Valter Querini, presidente della Pro Loco di Forgaria - al pari degli altri sodalizi che abbiamo coinvolto per allestire in tutto il Comune addobbi e iniziative per allietare il Natale".

"Ogni frazione ha associazioni con identità molto forti che fanno cose bellissime e il messaggio che abbiamo voluto diffondere è che nella diversità si cela la ricchezza. E proprio questa ricchezza è emersa dirompente durante queste feste, perché quell’albero è solo una parte delle iniziative che sono state attuate in tutto il Comune. Alla fine il consiglio direttivo della Pro Loco, nel quale siedono i rappresentanti di ogni associazione, ha deciso di presentare al concorso l’albero e tutto il paese ha sostenuto convinto e unito questa proposta contribuendo certamente alla sua vittoria. Ecco perché penso che per Forgaria e per la sua gente sia una doppia vittoria”.

L’albero è stato ideato e realizzato dall’Associazione per Cornino che al suo interno conta non solo dei creativi, ma anche persone dotate di grande manualità, perché si è trattata di una realizzazione che ha richiesto molto lavoro, partito circa due mesi prima. Hanno deciso così di impiegare le damigiane già utilizzate nel natale del 2019 per tracciare un percorso notturno da Cornino e fino a Mont di Prât, dove adeguatamente illuminate segnavano il sentiero. Dopo che purtroppo alcune iniziative sono saltate, incluso il presepe sommerso di Cornino e la passeggiata notturna, si sono messi a lavorare alacremente per realizzare questa incredibile realizzazione.Per altro, la stessa associazione oltre all’albero ha allestito in giro per la frazione altri addobbi inclusi gli alberi di legno stilizzati e i pupazzi".

Davvero un bel risultato per Cornino che tuttavia dà lustra a tutta la comunità di Forgaria e rappresenta un riconoscimento importante del nuovo spirito con il quale sta lavorando la Pro Loco da un anno a questa parte per creare uno spirito di collaborazione e coesione tra le varie frazioni, diventando elemento di unione per l’intero territorio.

“E’ un percorso che abbiamo imboccato con convinzione - conferma Querini - e che ci sta dando ragione, tenuto conto anche delle numerose manifestazioni organizzate quest’anno nonostante la pandemia”.