Lo Zanon si convenziona con Animaimpresa

Integrare la sostenibilità nell’offerta formativa con progetti e iniziative che creino un ponte tra la scuola e le aziende: questo l’obiettivo della convenzione firmata nella mattinata del 27 aprile presso l’Istituto Tecnico Antonio Zanon.

Animaimpresa da sempre promuove il valore delle sinergie tra il sistema scolastico e la realtà economica del territorio. La convenzioneaggiunge un ulteriore tassello a questo impegno, ponendo l’associazione al fianco dell’Istituto nella realizzazione di iniziative formative che avvicinino concretamente gli studenti al mondo del lavoro e delle imprese.

Referente di questa iniziativa per Animaimpresa è – non a caso - il suo Gruppo Giovani, compagine di ragazze e ragazzi con profili professionali e accademici variegati, accomunati dalla passione per la sostenibilità. Una scelta che delinea la volontà di creare un dialogo dinamico e intragenerazionale che possa stimolare interesse e ispirare scelte di vita e lavoro consapevoli. In rappresentanza del Gruppo, erano presenti alla firma Serena Zucchet, Melissa Fantino e Irene Quaglia.

“Questa collaborazione conferma la nostra aspirazione a creare un tessuto sociale coeso. La responsabilità della nostra generazione è promuovere uno sviluppo sostenibile che sia all’altezza delle aspettative dei giovani: porci come loro alleati è il primo passo per creare una società migliore. Ringraziamo l’Istituto Zanon per aver promosso questa iniziativa che, siamo sicuri, creerà molteplici occasioni di incontro con le nostre aziende – alimentando uno scambio in abbondanza”, dichiara la Presidente di Animaimpresa Valeria Broggian.

L’accordo è stato siglato alla presenza del Dirigente Scolastico Pierluigi Fiorentini e della prof.ssa Tiziana Tibalt, promotrice della convenzione per l’Istituto, la quale afferma che: “Lo sviluppo sostenibile è l’unica via per consentire alle future generazioni di vivere pienamente nel rispetto dell’ambiente, delle persone e delle biodiversità. Negli ultimi anni la responsabilità sociale d’impresa viene trattata a scuola in diverse discipline e la collaborazione con Animaimpresa consentirà all’istituto di arricchire ulteriormente l’offerta formativa. L’associazione è un punto di riferimento sul territorio per imprese impegnate nella responsabilità sociale e permetterà ai nostri ragazzi di affiancare alla teoria studiata sui libri di testo, l’analisi di casi aziendali reali e la realizzazione di iniziative specifiche sul tema, per vivere e acquisire competenze in modo più coinvolto ed efficace".

La convenzione permetterà di promuovere attività legate alla responsabilità sociale d’impresa, per facilitare un dialogo intergenerazionale e favorire l’incontro diretto con le aziende del network, arricchendo così il tessuto sociale del territorio.