Lo Zoo di Lignano, tra didattica a distanza e video raccontati dai keeper

In questo momento di chiusura prolungata il Parco Zoo Punta Verde di Lignano non si ferma, anzi, lo staff della struttura lignanese, con tutte le dovute precauzioni, continua a lavorare con la precisa missione di garantire il benessere quotidiano di tutti gli animali presenti, facendoli proseguire nella loro vita di sempre e assicurando loro gli elevati standard abituali. Dal nutrimento alle cure cliniche, dal training alla ricerca, dalle pulizie agli arricchimenti, tutto il personale continua a operare in un lavoro di squadra che vede impegnati, keeper, veterinari, personale scientifico, manutentori e giardinieri.



“In questo difficile periodo - ci racconta il direttore Maria Rodeano - per mantenere il contatto con il pubblico costretto a restare casa, tra le diverse attività abbiamo pensato di attivare anche una didattica a distanza, dove attraverso i social, cerchiamo di coinvolgere grandi e piccini con dei simpatici video di approfondimento focalizzati sulle diverse specie animali e le loro peculiari caratteristiche. Anche gli educatori, al lavoro da casa, hanno creato all’interno del nostro sito web www.parcozoopuntaverde.it la sezione, in costante aggiornamento, “Gioca e impara con noi": un modo per andare alla scoperta di alcune particolari specie animali e proporre tante attività da fare assieme a casa”.



In questi giorni così particolariper raccontare e trasmettere le emozioni della vita e dell’atmosfera che si vive al loro interno. Lo zoo come non si è mai visto e sentito prima, raccontato dall’unica voce della natura e degli animali ospitati ma anche di quelli selvatici che hanno scelto proprio lo Zoo come loro dimora.che impegna tutti i giorni il personale e che oggi assume ancora un valore più significativo.D’altro canto, la tutela dell’ambiente e della natura sono i concetti di punta sui quali si fondano i progetti e le attività promosse dallo zoo lignanese, che, in ogni sua iniziativa, ha la prerogativa di diffondere e insegnare la cultura della tutela delle specie animali, della natura e della sostenibilità.Maria Rodeano non nasconde però anche una grande preoccupazione generata dall’emergenza attuale. La primavera per lo Zoo è sicuramente il periodo con la più alta affluenza, derivante dalle visite degli istituti scolastici e dalle famiglie che affollano il Parco soprattutto nelle giornate festive. Forse in pochi sanno che il Parco si mantiene esclusivamente con le entrate derivanti dai biglietti d’ingresso e l’assenza di pubblico per un periodo non ancora determinato è sinonimo di totale assenza di introiti, necessari per garantire gli alti standard di mantenimento del benessere degli animali. Le spese correnti nonostante la chiusura sono davvero tante: dalle derrate alimentari (carne, pesce, frutta e verdura, mangimi, granaglie e cibi specifici) all’energia elettrica e al riscaldamento, dallo smaltimento di rifiuti speciali alle consulenze veterinarie, al costo del personale e tanto altro ancora. Come dire, si va avanti ma c’è bisogno di un aiuto.In questo senso chi desidera supportare la struttura può acquistare in anticipo i biglietti d’ingresso che avrannoo scegliere gli abbonamenti online che avranno invece la validità dalla data di riapertura. L’acquisto dei biglietti permette alla struttura di contare su incassi assolutamente indispensabili per la sopravvivenza e la buona gestione della stessa.