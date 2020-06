Lo zoo Punta Verde lancia 'Adotta una specie'

Dallo Zoo di Lignano Sabbiadoro parte il progetto “Adotta una specie”, un’iniziativa che consente di adottare simbolicamente un animale presente al Parco lignanese e sostenere fattivamente la struttura affinché continui a garantire le migliori cure e le attenzioni di sempre: dal nutrimento ai trattamenti clinici, dal training alla ricerca, dalle pulizie agli arricchimenti.



L’adesione al progetto offre un kit composto da un biglietto di ingresso per visitare il parco durante la stagione 2020, un infopack con all’interno tutti gli approfondimenti riguardo le diverse specie animali e il certificato di adozione personalizzato con il nome del “genitore adottivo” valido per un anno.



Per aderire al progetto viene richiesto un contributo di 50 euro e l’intero importo viene esclusivamente destinato alle cure quotidiane del proprio animale. Cinque le specie che si possono al momento adottare: giraffa, leopardi delle nevi, panda rosso, fenicottero europeo e tigre siberiana, alcuni di questi simbolo di progetti di conservazione che il Parco Zoo segue da tanti anni.



“La prolungata chiusura e la mancanza di visitatori e studenti nei mesi di maggior afflusso ha messo in seria difficoltà la nostra struttura - dichiara il direttore Maria Rodeano - e quindi abbiamo pensato di proporre questa simpatica iniziativa per cercare nuovi aiuti a sostegno delle tante spese che dobbiamo affrontare per mantenere il benessere dei nostri animali che richiedono sempre un grande impegno quotidiano da parte di keeper, veterinari, educatori, personale scientifico, manutentori e giardinieri”.



Maggiori e dettagliate informazioni per aderire al progetto si possono trovare direttamente sul sito www.parcozoopuntaverde.it.