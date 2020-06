Lotta all'abbandono dei rifiuti a Fiume Veneto

“L’abbandono dei rifiuti è una deplorevole pratica di alcuni incivili, che avviene in particolare lungo i quasi 100 km di strade comunali del nostro territorio. Senza troppi clamori, la Polizia Municipale è sempre in allerta sul tema, sia attraverso attività di pattugliamento e prevenzione, che di utilizzo di strumenti tecnologici utili per cogliere in flagranza i colpevoli.

Utilissime sono le segnalazioni dei cittadini fiumani che, se inviate tempestivamente attraverso i canali ufficiali del comune (email, portale di geosegnalazione on-line o anche di persona), sono determinanti nel fornire elementi per individuare i responsabili.



Proprio grazie a una segnalazione di un cittadino residente in via Vespucci, è stato possibile individuare l’autore dell’abbandono di 5 scatoloni di rifiuti urbani indifferenziati lungo la pista ciclabile del quartiere. Risaliti all’identità del soggetto – che si è giustificato dichiarando di ‘aver abbandonato i cartoni per errore in un fosso’ - è stata elevata la sanzione per violazione del regolamento comunale di polizia urbana, oltre alla rimozione degli stessi rifiuti a carico del responsabile.



Questa amministrazione comunale continuerà con la tolleranza zero verso gli incivili, per fortuna pochi, che deturpano senza motivo il nostro territorio.”