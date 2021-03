Lotta alla clausura a colpi di fiori

Un angolo di paradiso dietro casa, al quale si accede attraverso il soggiorno per trovarsi all’improvviso immersi in uno spazio che, a seconda della stagione, appare una via di mezzo tra il giardino incantato e la giungla del Borneo.

A realizzarlo Paola Focesi e Giorgio Romano, residenti a Udine in una villetta a schiera nella quale il fai da te è quasi un mantra. Tutti e due in pensione, lui con una grande passione per la meccanica applicata all’astrofotografia e tanta pazienza per far fronte alle richieste della moglie in fatto di giardino.



Lei con una grande passione per le piante e i fiori e tanta pazienza e comprensione per il marito immerso nei suoi meccanismi e che la sera come per incanto scompare per fotografare gli astri con il suo telescopio. Complici la loro simpatia e il sorriso contagioso Paola e Giorgio sono l’archetipo della coppia perfetta, capace di trasformare uno spazio ristretto di una quarantina di metri quadri nella succursale di un giardino botanico, con oltre 50 varietà scelte anche sulla base dei periodi di fioritura “ma comunque non sempreverdi - sottolinea la padrona di casa - per dare modo a questo spazio di essere adeguatamente arieggiato”.



“Avevamo iniziato già negli anni precedenti ad abbellire questo spazio - racconta Paola - ma avevamo lasciato il prato con l’erba che tuttavia si stava riducendo per estensione man mano che le aiuole fiorite e i vasi guadagnavano nuovi spazi. Poi quando è partito il confinamento abbiamo deciso che dovevamo completare l’opera e ci siamo dati da fare per togliere il prato e posare le piastre”.“Mi sono dato da fare - la corregge prontamente Giorgio - perché mi fanno ancora male braccia e gambe dopo aver portato fuori casa, passando per il soggiorno e scendendo poi le scale non so quante carriole di terra compiendo il percorso inverso con ghiaia, sabbia e piastre. E lei a fare da direttore dei lavori” conclude Giorgio rivolto alla moglie che annuisce soddisfatta. Ore e ore di lavoro certosino che hanno dato a Paola la possibilità di completare le aiuole fiorite e a Giorgio di piazzare in pianta stabile il supporto del suo telescopio, senza più fare i conti con l’umidità legata al prato.“Abbiamo un terreno molto drenante che ci ha permesso di coprire parte della superfice senza timori che l’acqua entri in casa - conferma Giorgio - e quindi lastricare questa piccola porzione di terreno dando una piccola inclinazione ci è sembrata una soluzione ottimale. Non fosse stato per la direzione dei lavori, avrei anche finito prima conclude con una sonora risata”. Anche dentro casa, accogliente e curata alla perfezione da Paola, Giorgio, si è dato un gran da fare a suon di demolizioni, tinteggiature, rifiniture e via dicendo, tanto che di questo passo i grandi centri del fai da te stenderanno un tappeto rosso nel vederlo arrivare. E nel “tempo libero” all’infaticabile friulano non resta che rifugiarsi nel garage, per provare nuovi marchingegni.