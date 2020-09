LowLevel 8.0, al Città Fiera le auto German-Style

L’estetica vuole la sua parte e per gli appassionati e cultori dei motori, va a braccetto con il filone del “German Style”. L’Associazione BlackSheep Garage, porterà al Città Fiera il 5 e 6 settembre l’evento LowLevel 8.0 alla sua ottava edizione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tuning. Saranno oltre 150 le auto in esposizione tra Vag, Jdm, Abarth, storiche, americane e German Style. Un’edizione che punta alla qualità e all’eccezionalità di ogni singola auto.

Due le giornate dedicate: sabato 5 settembre al II piano di Central Park, il vero e proprio raduno di automobili, dove tutti i visitatori di Città Fiera e gli appassionati potranno ammirare da vicino le migliori auto tuning. A partire dalle ore 20 le premiazioni alle auto top di gamma in esposizione.

Sabato 5 e domenica 6 settembre ampio spazio anche alla parte espositiva con numerosi stand a tema: lucidature, wrapping, oscuramento vetri, preparazione e assistenza di auto da corsa, tutto per curiosi ed appassionati. Quest’anno saranno presenti anche i piloti della squadra nazionale della Polizia di Stato.

Nel segno dell’eccellenza territoriale inoltre, la presenza di un’azienda di Amaro che esporrà due elicotteri in fibra di carbonio, realizzati con le migliori tecnologie dell’industria aerospaziale. Saranno inoltre presenti speciali auto da gara: una Huracan Performante cabrio, una Maserati e una Pontiac.

In contemporanea, in galleria accanto all’Hollywood Kart Planet (primo piano area rosa), un’area espositiva dedicata alle dimostrazioni in diretta di lucidatura e in esposizione anche due Lamborghini Huracan ufficiali: una Super Trofeo e una GT3.