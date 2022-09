Luca Mercalli apre il festival Riflessere

Al via venerdì 23 settembre Riflessere, festival della legalità, organizzato e promosso dall’associazione Tarakos a Brugnera. L’appuntamento è alle 20.45, a Villa Varda, relatore di eccezione della serata sarà il divulgatore scientifico, climatologo e meteorologo Luca Mercalli.

Voce quanto mai interessante da sentire, tanto più in un momento storico come il nostro, in cui le riflessioni sui cambiamenti climatici e sull’uso consapevole dell’energia, toccano sempre più da vicino la vita e la cronaca di tutti i giorni. Sarà un intervento pratico, con spunti interessanti sia per gli adulti che per i più giovani, in cui a riflessioni sui macro sistemi e sguardo al futuro, si alterneranno con spunti utili, pratici e applicabili al quotidiano.

“Dopo l'estate dei record - fa sapere Mercalli – è ormai ovviamente nell’interesse di tutti riflettere sulla crisi climatica e in più ora, con la guerra in Ucraina e l'inverno alle porte, diventa quanto mai urgente una diffusa maggiore consapevolezza sul tema dello sfruttamento delle risorse energetiche".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Daniele Zanette, consigliere con delega all’ambiente del Comune di Brugnera: “Faccio appello a tutti perché la partecipazione sia ampia. L’Amministrazione è con orgoglio tra i Comuni partner del progetto Riflessere ed in particolar modo siamo felici di ospitare questo appuntamento che tocca questi temi che ci sono cari da sempre, che sposano appieno un percorso avviato già nel 2019. È nostro specifico interesse supportare iniziative che sensibilizzano su questi temi. È una battaglia difficile, bisogna andare avanti compatti, coinvolgendo più gente possibile”.

La serata è aperta gratuitamente alla partecipazione di tutti. È possibile prenotare un posto a sedere dalla pagina prenotazioni del sito dell’associazione www.tarakos.net.

“Abbiamo con fatica e testardaggine messo in piedi un calendario di appuntamenti che potesse parlare a un pubblico vasto", dice Morena Caser, Presidente Taraos. "Ci aspettano tre mesi entusiasmanti: 16 appuntamenti, 11 relatori, 20 artisti, per esserci, riflettere, conforntarci su grandi temi che toccano il quotidiano: il nostro pianeta e cambiamenti climatici; la scuola, i giovani, il bullismo; i diritti umani, il senso civico, l’impegno sociale la lotta alle mafie; il turismo consapevole, le eccellenze del nostro Friuli Venezia Giulia. Un calendario ricco di incontri che toccheranno diversi ambiti e tutte le fasce di età, in cui si alterneranno riflessioni importanti e momenti di svago e spettacolo”.

Tra i futuri eccellenti relatori, solo per nominarne un paio, sono attese Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato (6 ottobre San Vito, Teatro Arrigoni) Alessandra Cortesia (23 ottobre Palazzetto dello sport Pravisdomini), giovanissima campionessa agli Youth Olympic Games del 2018, già insignita del titolo di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella che ha fatto della break dance lo strumento del suo riscatto dal bullismo.

Riflessere è un grande progetto, nato per volontà dell’ASP Tarakos, con il sostegno di Regione, dei comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Chions, Fiume Veneto, Pasiano, Prata di Pordenone, Pravisdomini e San Vito al Tagliamento.

Un ciclo di incontri in diversi comuni del pordenonese, avviato con tenacia per dare spazio al piacere di ascoltare voci autorevoli e preparate che condividono la loro esperienza, la loro conoscenza. Un’opportunità di vivere delle serate stimolanti e tornare a casa con la sensazione di sentirsi arricchiti, di avere investito bene il proprio tempo.

16 tappe, 11 relatori e 20 artisti, per guardare con energia nuova al futuro, per seminare oggi una società più consapevole per il domani. L’occasione per incontrare dal vivo nomi noti del grande grande schermo, dell’impegno civile, dell’imprenditoria consapevole, dello sport.