Ludobus in tour a Udine

Martedì 27 agosto il Ludobus farà tappa presso l’area verde Nelson Mandela di via Villacaccia con giochi provenienti da tutto il mondo; mercoledì 28, l’appuntamento sarà invece presso l'area verde Luigi Schiavi di via Bariglaria a Godia, per divertirsi con i giochi all'insegna dell'azione e del movimento; giovedì 29, nell'area verde Emilio Salgari di via del Bon sarà la fantasia il filo conduttore delle proposte ludiche, mentre venerdì 30, l’appuntamento sarà con la scuola del piccolo circo presso l'area verde S. Brun di viale Vat, in cui grandi e piccoli potranno mettersi alla prova con trampoli, piatti cinesi, equilibrismo e giocoleria!



Per concludere il mese di agosto, sabato 31 il Ludobus sarà presente al Giardino del Torso in occasione di “IDeA G Nordest incontro degli autori di giochi” che si svolge nella vicina Ludoteca. “Il gioco è... un'idea!” è il titolo dell'ultimo appuntamento, che è anche un passaggio di testimone tra il Ludobus e la Ludoteca che riaprirà martedì 3 settembre con i consueti orari: martedì dalle 16.00 alle 19.00, mercoledì dalle 16.00 alle 19.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e sabato dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.30.



In Giro Giocando prosegue anche nella prima settimana di settembre, aspettando il rientro a scuola con gli ultimi appuntamenti all'insegna del gioco nei parchi e delle aree verde cittadine.



La partecipazione è libera e gratuita



Gli interventi si svolgono dalle 17.30 alle 19.30. In caso di maltempo gli appuntamenti si tengono, con lo stesso orario, presso la Ludoteca comunale di via del Sale 21 (tel. 0432 1272677).