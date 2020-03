Ludoteca, attivo il prestito giochi

Ludoteca di via del Sale, a Udine, chiusa per l'emergenza Coronavirus, ma è attivo il prestito dei giochi. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica la proroga della chiusura al pubblico del servizio della Ludoteca comunale fino a tutto il 15 marzo (con riserva di aggiornamenti).

L'attivazione sperimentale presso la Ludoteca comunale del solo servizio di prestito giochi, nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, con ingresso limitato ad una persona alla volta, allo scopo di favorire attività ricreative svolte presso il domicilio degli interessati; la chiusura al pubblico dell'Archivio Italiano dei Giochi fino a tutto il 3 aprile; l'annullamento degli eventi previsti per la Festa del Pi greco 2020; il rinvio del convegno “Gioco e Educazione. [Far] giocare apre spazi fisici e mentali”, previsto il 20 e 21 marzo, al 4 e 5 settembre.