Luna in piazza al festival di Majano

Osservare la Luna, il nostro amato satellite, e gli altri pianeti è sempre un'emozione. Anche quest'anno il Centro astrofili di Talmassons offrirà a tutti la possibilità di scrutare il cielo con i potenti telescopi messi a disposizione dei soci, all'interno degli eventi in programma al Festival di Majano. 'Luna in Piazza', questo il nome dell'evento, si terrà a Majano, giovedì 8 agotsto, dalle 21, nei pressi del campetto di basket, raggiungibile dall'area festeggiamenti oppure dalla Provinciale SP46.



In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a martedì 13 agosto.