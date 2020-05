Lunedì 18, in Slovenia riaprono le scuole

"A partire da lunedì 18 maggio, agli studenti italiani che frequentano le scuole in Slovenia si applicherà la disciplina dei lavoratori transfrontalieri e per loro sarà possibile attraversare il confine senza dover poi sottostare alla quarantena". Lo rende noto la senatrice del Pd Tatjana Rojc. "Per evitare confusioni e frenare voci incontrollate - spiega la senatrice - ho chiesto e ottenuto dal prefetto di Trieste la conferma che bambini e ragazzi potranno attraversare il confine senza problemi, assieme ai genitori e agli accompagnatori, e senza avere problemi nemmeno al rientro".

"La situazione si sta normalizzando e - aggiunge Rojc - stiamo lavorando in vista del 31 maggio, quando sarà possibile spostarsi liberamente tra una regione e l'altra. Al Viminale la questione del confine italo-sloveno è ben presente, anche per analogia con le problematiche di quello italo-svizzero. Con la libera circolazione tra le regioni si parlerà anche di come facilitare il transito al confine italo-sloveno, e sarà un sollievo per tutti noi che - ha concluso - viviamo questo nuovo confine con disagio e dolore".