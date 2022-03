Lupo immortalato a Pannellia di Sedegliano

Nuovo avvistamento di lupi in Friuli. Questa volta l'incontro ravvicinato è avvenuto a Pannellia di Sedegliano, a pochi metri dalla zona industriale. L'esemplare è stato immortalato ieri mattina e testimonia, ancora una volta, come i branchi presenti in regione si stiano avvicinando alla pianura e alle città molto probabilmente perché alla ricerca di cibo e di territori non insediati da altri esemplari.

Come ci ha riferito Luca Lapini, zoologo del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, nel Medio Friuli i lupi sono presenti da almeno tre anni. Diversi incontri ravvicinati sono avvenuti, ad esempio, nella vicinissima ex polveriera Brunner e tra le golene del Tagliamento.

"Si tratta d'incontri assolutamente normali e che non devono destare allarme", sottolinea l'esperto. "Non c'è nessun pericolo per le persone", ribadisce Lapini che invece suggerisce la massima attenzione da porre sul bestiame, "da proteggere con i mezzi che la Regione fornisce agli allevatori".

Se necessario, infatti, è possibile prevenire situazioni di conflitto con la zootecnia, facendo ricorso a tecniche di dissuasione e prevenzione.

Ricordiamo come solamente tre giorni fa, altri due lupi erano stati notati ad Andrazza di Forni di Sopra.