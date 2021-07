Lusevera, festa 'ridotta' per gli Ex Emigranti

L’Associazione Ex Emigranti di Lusevera, in attesa di poter riproporre la tradizionale festa paesana, presenta due eventi musicali. Giovedì 22 luglio, dalle 20.30, nell’area festeggiamenti di Lusevera si esibiranno l’organettista Sabela Caamaño, la violinista Antía Ameixeiras (Galizia) e il cantautore Felix Lalù (Ladinia anaunica). Il concerto fa parte del cartellone del festival delle arti in lingua minorizzata “Suns Europe” ed è necessario riservare il posto sul sito www.sunseurope.com.

La serata di venerdì 23 luglio si aprirà alle 20.30 con il recital di Antonella Bukovaz “Casadolcecasa”. Originaria di Topolò, si dedica dal 2005 alla poesia e all’interazione tra parola, suono e immagine in forma di lettura. Seguirà la musica della giovanissima musicista Sofia Stradella e il concerto della cantautrice Rebi Rivale affiancata da Paola Selva alle chitarre. Gli appuntamenti sono proposti grazie alla collaborazione tra le associazioni Ex Emigranti, Centro Ricerche Culturali di Lusevera e Slovenci po Svetu di Cividale.