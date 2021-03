M'illumino di meno 2021, luci spente nei palazzi della Regione

Anche quest'anno la Regione Friuli Venezia Giulia aderisce all'iniziativa 'M'illumino di Meno', arrivata alla sua diciassettesima edizione. Oggi, in contemporanea, caleranno le luci sui siti e sui palazzi istituzionali più rappresentativi dell'amministrazione regionale per dare un segnale in ordine all'importanza di un uso dell'energia ambientalmente sostenibile.



L'edizione 2021 dell'iniziativa lanciata da Caterpillar e Radio2 è dedicata al 'Salto di Specie', l'evoluzione ecologica nel modo di vivere delle persone che va attuato per uscire migliori dalla pandemia.