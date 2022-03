M'illumino di Meno a Gradisca d'Isonzo

Torna l'appuntamento con M'illumino di Meno, iniziativa lanciata dal programma radiofonico Caterpillar in onda su Rai Radio Due e giunta alla 18esima edizione, e grazie a Scienze Under 18 Isontina e all'Isis Bem Brignoli, Gradisca d'Isonzo partecipa a uno splendido appuntamento dedicato alle scuole il prossimo 11 marzo.



Il Comune di Gradisca sostiene anche l'iniziativa propria della Scuola Primaria “Dante Alighieri” denominata “Piccoli ecologisti in azione” che verrà inaugurata sempre l'11 marzo. Grazie a questo percorso educativo le classi della scuola Primaria sono impegnate in un progetto dalla grande valenza didattica e civica. Una volta al mese infatti, in modo attivo, saranno impegnati nella pulizia dei parchi della cittadina per promuovere in tutti noi, e in modo particolare negli alunni, un atteggiamento consapevole e responsabile nella tutela dell’ambiente.