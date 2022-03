M'Illumino di meno fa tappa a Pordenone

Cade venerdì 11 marzo “M’illumino di Meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, iniziativa ideata nel 2005 da Caterpillar Radio 2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili e ripensare i propri consumi (www.milluminodimeno.rai.it). L’edizione 2022 mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest'anno è a pedalare, rinverdire e migliorare.



E soprattutto a spegnere le luci nella giornata di venerdì 11 marzo. Un'iniziativa non solo simbolica, ma concreta e molto partecipata in tutto il Paese, perché spegnere le luci significa testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità. In questa occasione si spengono sempre le piazze italiane, i monumenti (la Torre di Pisa, il Colosseo, l’Arena di Verona), i palazzi simbolo dell’Italia (il Quirinale, il Senato, la Camera) e tante case dei cittadini.



Spegnere le luci quando non servono e non lasciare in stand-by gli apparecchi elettronici.

Sbrinare frequentemente il frigorifero, tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria.

Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola.

Ridurre gli spifferi riempiendo gli infissi di materiale che non lascia passare aria. Mettere le tende davanti alle finestre e alle porte esterne.

Risparmiare l’acqua, innanzi tutto applicando il rompigetto ai rubinetti.

Fare una spesa oculata per evitare lo spreco alimentare.

Fare una corretta raccolta differenziata.

Dare una seconda vita agli oggetti per allontanare il fine vita delle cose.

Utilizzare l’automobile il meno possibile e condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Privilegiare la bicicletta o i mezzi pubblici.

Piantare alberi, piante e fiori ovunque possibile: anche in città, nei giardini e sui balconi. Le piante purificano l’aria e ospitano uccelli e insetti impollinatori.

Così a Pordenone si spegneranno le luci del Municipio, del campanile di San Marco, del Museo civico di Storia Naturale, dell'x Convento di San Francesco, del Museo civico d'arte e di Palazzo Cossetti. L'amministrazione comunale di Pordenone condivide il Decalogo per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile e invita tutti i cittadini a farlo proprio: