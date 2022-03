M'illumino di meno fa tappa al Tiare Shopping

Il cambiamento climatico in atto sta mettendo a rischio il Pianeta come lo conosciamo e la vita delle specie che lo abitano. La causa principale dell’accelerazione del cambiamento è l’attività umana e solo intervenendo sulla componente antropica potranno essere evitate le conseguenze più catastrofiche.



Per contribuire alla riflessione sull’importanza che il cambiamento nelle abitudini quotidiane può avere e per stimolare ognuno a fare la propria parte, a partire dai propri visitatori, il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) anche quest’anno aderisce a M'illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale.



In occasione della 18° edizione di M’illumino di meno, in programma domani venerdì 11 marzo 2022, il Tiare Shopping ha portato avanti un’ulteriore fase del proprio progetto “Tiare Green”. Si tratta di un’iniziativa pilota, progettata per il centro dallo studio Meninno Architects in partnership con il general contractor Integra AEC che ne sta seguendo la realizzazione, che prevede la creazione all’esterno del Centro di un’ampia area verde e di un sistema di spazi dedicati sia all’incontro tra le persone sia ad ospitare eventi e manifestazioni durante tutto l’arco dell’anno.



Il primo lotto, di cui è in corso la realizzazione, prevede la creazione di un progetto paesaggistico che si innesta sulle aree verdi che fanno da confine tra la circolazione perimetrale e l’area dei parcheggi, attraverso la formazione di colline geometricamente definite e la piantumazione di oltre 200 nuovi alberi, da poco conclusasi con gli ultimi 22 carpini bianchi, che permetteranno una schermatura da e verso l’autostrada. Si tratta di un’operazione dalle valenze molteplici: contribuirà a ridurre le possibilità di distrazione per gli automobilisti che impegnano il tratto autostradale limitrofo, creerà una cornice verde per le future attività che verranno ospitate all’interno del parco e permetterà, attraverso il processo di fotosintesi operato dagli alberi, di sottrarre CO2 dall’atmosfera.Il gesto del Meeting Place è solo una delle azioni concrete che testimoniano l’impegno quotidiano del Tiare Shopping per la promozione della cultura della sostenibilità, per il rispetto dell’ambiente e per contribuire a un futuro migliore, e che fanno parte del progetto di sostenibilità POP – People of Planet, realizzato dal Centro con l’obiettivo di stimolare i propri target di riferimento sui temi dell’Agenda 2030 dell’ONU e i 17 Sustainable Development Goals (SDGs).