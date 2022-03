M'illumino di Meno, la giornata per il risparmio energetico

Venerdì 11 marzo 2022 sarà M'illumino di Meno, la diciottesima edizione, quella simbolicamente della maturità. M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale: l’edizione 2022 mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente.



L’invito di M'illumino di Meno 2022 è a spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare! Tante le iniziative anche in regione, annunciate da Comuni, associazioni ed enti. In calce all'articolo trovate una piccola guida alle iniziative.



Gli aumenti del costo delle bollette delle ultime settimane di luce e gas, come di altre materie prime che stanno costringendo l'aumento del costo di produzione di molti prodotti di primaria necessità per le famiglie, ci devono spingere a ridurre i consumi superflui, ad eliminare gli sprechi per uno stile di vità più sostenibile e potenziare al massimo la produzione di energia da fonti rinnovabili in forma non devastante per il territorio.



Ecco i siti per conoscere piccoli suggerimenti di buone pratiche per risparmiare energia nella vita di ogni giorno:- per aderire alla campagna nazionale:Per conoscere il quadro mondiale e nazionale di produzione di energia e i cambiamenti climatici in corso:Per conoscere alcune buone pratiche, i seguenti siti:(centro di documentazione nazionale di Legambiente)(Legambiente)-Per conoscere le certificazione sulle costruzioni e buoni consigli sugli isolamenti delle case e/o fabbricati in generale: www.ape.fvg.it (Agenzia Regionale per il Risparmio Energetico con sede a Gemona)(il mensile di Legambiente sulle tematiche ambientaliIl gruppo udinese del cigno verde si rende disponibile a collaborare con singoli cittadini, gruppi, negozi, attività commerciali, ecc per promuovere azioni di risparmio energetico.