M'Illumino di meno, premiato il Magrini Marchetti

L’occasione è arrivata grazie al concorso nazionale M’illumino di meno… per rivedere le stelle - monitoraggio dell’inquinamento luminoso, un’iniziativa a cura della Società Astronomica Italiana e del Ministero dell’Istruzione in sinergia con l’Inaf, che è volta a promuovere la conoscenza del cielo e la ricerca in astronomia tra i più giovani.

Il progetto, giunto alla sua XXII edizione, chiede ai partecipanti di scrutare il cielo notturno a occhio nudo in più sere. Il pregio dell’iniziativa è quello di stimolare a osservare con attenzione il cielo stellato e a rilevare dati: gli studenti, infatti, attraverso una mappa del cielo che viene loro fornita, devono individuare dalle loro postazioni di osservazione le stelle visibili e poi riportarle con precisione su un modulo. Questo lavoro consente di monitorare la visibilità delle stelle e sensibilizzare i giovani al problema dell’inquinamento luminoso.

L’Istituto Magrini Marchetti di Gemona si è aggiudicato il secondo premio nazionale, grazie al lavoro di Alice Pia Ziraldo e Sofia Baggio, due studentesse liceali di Buja della classe prima, per aver realizzato numerose e accurate schede di rilevamento.

A ritirare il premio a Reggio Calabria, al Planetario Pythagoras, è stata Alice Pia durante una suggestiva cerimonia che si è tenuta la sera del solstizio d’estate. Al Magrini Marchetti è stato assegnato come premio un telescopio rifrattore Celestron con apertura di 70 mm e 900 mm di lunghezza focale.

Hanno partecipato al concorso numerose scuole da tutta Italia, per un totale di 2.200 osservazioni. L’analisi dei risultati segnala che nei centri fortemente urbanizzati l’inquinamento luminoso sta “rubando” le costellazioni e sono osservabili solo poche stelle, le più brillanti. L’iniziativa si propone, quindi, di far riscoprire e valorizzare la bellezza del cielo stellato.

Nella foto dell'Istituto Magrini Marchetti di Gemona, Sofia Baggio e Alice Ziraldo (a destra)