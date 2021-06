Maddalena sostiene l’impegno scolastico dei figli dei dipendenti

Si chiama Catia Peressutti ed è una studentessa iscritta al 4° anno del Liceo Linguistico Caterina Percoto di Udine la vincitrice della Borsa di Studio Maddalena. Il bando, indetto nel 2019 in occasione del centenario dell’azienda, con lo scopo di contribuire concretamente alla crescita culturale e professionale delle generazioni future, è riservato ai figli dei dipendenti dell'azienda che frequentano le superiori e intenzionati a iscriversi all’Università. Un’opportunità davvero unica, del valore di 10mila euro.

“Il mio intento è quello di proseguire negli studi e di iscrivermi al corso di laurea in Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Udine” ha dichiarato Catia durante la cerimonia di premiazione nella terrazza di Maddalena a Povoletto. "Ringrazio la Famiglia Maddalena che crede nell’istruzione e nell’importanza di essa e mi ha dato la possibilità di proseguire i miei studi e la mia formazione universitaria con un aiuto in più. Sono molto felice e so per certo che utilizzerò questa opportunità al meglio e con saggezza".

La professoressa Renata Londero, Coordinatrice dei corsi di Lingue e Mediazione culturale dell'Università di Udine, si è complimentata con la premiata e ha ringraziato Clara e Franco Maddalena per il contributo all’istituzione dato dall’iniziativa per la quale ha espresso “grande soddisfazione”.

Con questa azione si conferma ancora una volta l’attenzione di Maddalena Spa per il percorso di responsabilità sociale intrapreso e si sottolinea il contributo concreto verso l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Un’istruzione di qualità è infatti la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo Sviluppo Sostenibile.

Anche il Sindaco di Povoletto, Giuliano Castenetto, ha elogiato le collaborazioni tra territorio, scuole, università e industria. “Maddalena Spa tiene in modo particolare allo sviluppo delle competenze – tecniche e professionali – dei giovani, e lo dimostra concretamente attraverso il proprio operato con ricadute nelle comunità locale. Non solo ha sostenuto insieme al Comune di Povoletto il progetto Scuola e Ambiente rivolto ai più giovani, ma lo ribadisce anche oggi attraverso l’attribuzione di questo importante contributo”.

La borsa di studio G.B. Maddalena sarà rinnovata ogni triennio e andrà a finanziare percorsi universitari di laurea di primo livello di ragazzi e ragazze che avranno i requisiti di merito previsti dal bando di concorso.