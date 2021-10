Mafie e criminalità in Fvg

Domenica 24 ottobre 2021, con inizio alle ore 9.00, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 20) assemblea provinciale dell’associazione Libera Gorizia. Seguirà alle ore 10.00 una tavola rotonda dal titolo “Mafie e criminalità nell’Isontino”. Interverranno il dott. Antonio De Nicolo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, avv. Daniela Moreale, Referente CEAG FVG, dott. Roberto Declich, segretario regionale del SIULP. Modererà l’incontro la giornalista dott.ssa Luana de Francisco.



La partecipazione è libera e gratuita, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: liberagorizia@gmail.com



L’incontro è promosso dall’associazione Libera Gorizia e dall’ANPI di Gorizia in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia.



L'evento si svolgerà nel rispetto della vigente normativa per il contenimento della pandemia da Covid 19. Obbligo di Green Pass e dell'uso della mascherina e del mantenimento della distanza di sicurezza, per l'intera durata dell'evento.