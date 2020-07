Magia delle mani, limitazioni alla circolazione a Udine

Limitazioni al traffico, a Udine, per La Magia delle Mani, ogni venerdì e sabato di luglio, agosto e settembre, dalle 16 alle 18.30, in via Gemona, nel tratto compreso tra piazza Antonini, via Deciani e via Santa Chiara. Qui saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo e il divieto di transito per tutti i veicoli.

Di conseguenza, via Giovanni da Udine sarà accessibile da viale Della Vittoria esclusivamente per i frontisti e i veicoli provenienti da via Mazzini e vicolo Sillio verranno deviati verso via Petracco, via Palladio e via Caselli, mentre i veicoli percorrenti via Santa Chiara dovranno proseguire diritti verso via Deciani.

A queste limitazioni si sommeranno quelle relative alla manifestazione 'Udine Sotto le Stelle'.

L’accessibilità delle vie interessate da limitazioni e divieti sarà garantita per i mezzi di emergenza e ai frontisti.