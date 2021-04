Maglia della Nazionale Safetyplayers al Rettore Di Lenarda

Oggi pomeriggio, mercoledì 28 aprile 2021, Giornata mondiale Sicurezza sul Lavoro, presso la Sala Cammarata, edificio centrale del Campus universitario di Piazzale Europa 1, a Trieste, si è svolta la Cerimonia di donazione della maglia della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste.



L’incontro privato è stato l’occasione per raccontare l’impegno delle due realtà, unite in un momento comune.



Sono intervenuti Roberto Di Lenarda, Magnifico Rettore Università degli Studi di Trieste; Francesca Larese, Delegata del Rettore per la qualità degli ambienti e delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori Università degli Studi di Trieste; Pietro Vassallo, Presidente della Nazionale Safetyplayers;

Giancarlo Restivo, Segretario Generale della Nazionale Safetyplayers.



Alla conclusione degli interventi, sono seguite la Presentazione della maglia ufficiale della Nazionale Safetyplayers, con l’invito dei presenti alle firme, e la Donazione della maglia al Magnifico Rettore, con le foto di rito.



Ha coordinato l’appuntamento Giorgio Sclip, Capo Settore Impianti e Sicurezza dell'Università degli Studi di Trieste.Il periodo di pandemia mondiale ha mostrato a molti di noi quanto seguire delle corrette regole igieniche possa essere decisivo per salvare le vite di molti. La Sicurezza sul Lavoro, nello specifico, è divenuta familiare alla quotidianità attraverso quelli che sono stati i protocolli anti-contagio attuati e pensati per ogni ambiente di lavoro.Nell’alveo delle commemorazioni della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro, due realtà da sempre impegnate nella promozione e nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, vogliono stringere in un gesto simbolico, organizzato nel rispetto dei suddetti protocolli, un patto di unità di intenti per diffondere l’idea che la Sicurezza sul Lavoro è responsabilità comune, non solo di pochi.L’Università degli Studi di Trieste e la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro hanno firmato insieme quella che è il simbolo di un impegno pubblico rappresentato dalla maglia della squadra, che è stata donata al Magnifico Rettore. I morti sul lavoro, chi dal lavoro è rimasto segnato, chi ha perso la vita a causa del contagio, troveranno commemorazione e verranno onorati solo nell’impegno quotidiano di tutti per costruire un mondo più sicuro. Questo il messaggio che l’appuntamento di oggi ha portato: la Sicurezza sul Lavoro si fa in squadra!