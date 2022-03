Maico introduce il bonus salute

E’ stato ribadito pochi giorni fa, in occasione della Giornata mondiale dedicata all’udito: sentire bene è un diritto.



Da un monitoraggio del sistema di sorveglianza Passi d’Argento, emerge che fra gli over 64, il 20% riferisce un deficit dell’udito e meno del 6% supera questa difficoltà facendo ricorso all’apparecchio acustico. Il deficit uditivo è fortemente associato allo svantaggio socio-economico, con un divario sociale fra coloro che portano un apparecchio e quelli che rimangono con un problema di udito non corretto.

Oggi prendersi cura di sé non è sempre facile per molte famiglie alle prese con i rincari di bollette, generi alimentari e molto altro. Così si rischia di rinunciare a un bene primario, il proprio benessere.



Sentire bene è sì un diritto, ma anche uno strumento per socializzare dopo un lungo periodo di solitudine dettato dalla pandemia e per vivere bene con se stessi.

Consapevole del momento storico quanto mai difficile, Maico, azienda leader nella distribuzione di apparecchi acustici, lancia il Bonus Salute, ideato per consentire alla più ampia platea possibile di soggetti con disturbi all’udito di poter acquistare un nuovo apparecchio usufruendo di questo incentivo



Per tutto il mese di marzo, in tutti i Centri Maico del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sarà possibile usufruire del Bonus per l’acquisto di un dispositivo acustico. Non è prevista alcuna fascia di reddito o soglia Isee per accedere all’incentivo, in quanto il Bonus è disponibile per chiunque desideri dotarsi di un dispositivo per poter sentire meglio.