Majano, manutenzione sul fiume Ledra

Ripristino delle difese spondali crollate, ricalibratura della sezione, manutenzione dell’alveo. Sono alcuni degli importanti interventi che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sta eseguendo a Majano per la manutenzione del fiume Ledra, dal costo di 100mila euro. I lavori, a lungo attesi dall’amministrazione comunale di Majano che ha seguito con interesse tutto l’iter procedurale, sono iniziati questa settimana e si concluderanno entro il mese di marzo.

“In particolare - spiega il direttore del consorzio, Armando Di Nardo - con l’intervento sul tratto compreso tra lo scarico di Andreuzza e il ponte sulla S.S. 463 del Tagliamento si porrà rimedio a situazioni di pericolo causate dalla presenza di erosioni spondali nel tratto a monte e di notevoli depositi di materiale nell’alveo che ostruiscono il regolare deflusso, specie in condizioni di piena nel tratto a valle. Si provvederà inoltre alla manutenzione della vegetazione arborea presente, che occlude in alcuni limitati tratti la percorribilità della viabilità interna, ostacolando il transito della portata e favorendo l’azione erosiva”.

La porzione del Fiume Ledra interessata dai lavori si colloca in zona Torbiere di Casasola e Andreuzza; l’ubicazione impone, per il rispetto dell’avifauna presente, che i lavori vengano svolti tra ottobre e dicembre. “Purtroppo - precisa Di Nardo - nella scorsa stagione sono stati mesi piovosi, al punto di non poter realizzare l’opera. Di concerto con gli uffici regionali è stata quindi concessa una proroga a tale vincolo, sufficiente a realizzare i lavori”.

Anche in questa zona prosegue dunque l’intensa attività del Consorzio che, utilizzando fondi stanziati dalle direzioni ambiente e risorse agricole della Regione Fvg, attua interventi rilevanti nell’ambito della sicurezza idraulica, dell’efficientamento dell’irrigazione e della tutela dell’ambiente, in particolare delle rogge, fiumi e torrenti che scorrono in quel territorio.

“Il Consorzio – ricorda la presidente Rosanna Clocchiatti – è il braccio operativo e punto di riferimento per la Regione e le amministrazioni locali per questa tipologia di interventi. Questo in Comune di Majano è stato a lungo sollecitato dal sindaco e quindi, per accelerare le tempistiche e proteggere la fauna del territorio, si procederà alla realizzazione delle opere in poco più di un mese”.