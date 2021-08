Majano ricorda don Domenico Zannier

Ogni anno alla fine dell’estate Pre’ Meni era solito organizzare in casa con gli amici una cena per il suo compleanno. Era nato il 31 agosto del 1930, e anche se non è più tra noi, tutti lo ricordano con grande stima per il suo impegno a favore della lingua friulana. Oltre ai numerosi romanzi in prosa e poesia, alle tante composizioni poetiche, sono innumerevoli gli articoli di cultura pubblicati in tante riviste. Non va dimenticato che le università di Salisburgo e Innsburg lo avevano proposto per il premio Nobel alla letteratura.



Anche quest’anno il gruppo degli amici e la comunità di Majano vogliono mantenere viva la sua memoria con un saluto e una preghiera: sarà celebrata una messa in lingua friulana, accompagnata dalla Corale di Susans, e al termine il poeta Gianni Cappelletti rivolgerà a pre’ Meni un suo ricordo personale, un omaggio all’uomo, al poeta, al prete.



L’appuntamento, aperto a tutti gli estimatori di don Zannier, è per il prossimo martedì 31 agosto alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di Majano.

Poeta e scrittore, traduttore e critico d'arte, insegnante e giornalista, direttore del settimanale La Vita Cattolica negli anni del terremoto, Prè Meni è nato a Pontebba nel 1930, aveva festeggiato domenica 10 luglio 2016 a Majano il sessantesimo di sacerdozio. Innumerevoli premi e riconoscimenti nazionali e internazionali hanno contrassegnato la sua lunga attività letteraria, iniziata a 16 anni con un sonetto in lingua friulana e culminata nel 1986 con la candidatura al Nobel per la Letteratura dall'Università di Salisburgo e dall'Università di Innsbruck.